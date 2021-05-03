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Teknoloji WhatsApp'tan patronuna attığı mesaj başını yaktı! 3 çalışan işten kovuldu
Teknoloji

WhatsApp'tan patronuna attığı mesaj başını yaktı! 3 çalışan işten kovuldu

WhatsApp’ta kendi aralarındaki grupta şirket yöneticilerine hakaret eden ve ürünlerini kötüleyen mesaj yazan 3 çalışanın işine son verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 08:02:00 - 2021-05-03 08:03:16
WhatsApp'tan patronuna attığı mesaj başını yaktı! 3 çalışan işten kovuldu

Sakarya’da bir işyeri, çalışanların anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ta kendi aralarında kurduğu grupta ürünleri kötüleyen 3 çalışanı işten attı. İşçilerden biri haksız fesih iddiasıyla işe iade davası açsa da hem yerel mahkeme, hem de istinaf davayı reddetti. Yargıtay ise benzer bir dosyada işçiyi haklı bulmuştu.

Davacı işçinin vekili dilekçesinde, müvekkilinin 2014-2018 arası davalı şirkette ürün tanıtım temsilcisi olduğunu, 16 Şubat 2018’de mesai arkadaşları ile WhatsApp grubu yazışmalarında şirketin ürünü hakkında olumsuz yazılar yazdığı gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini belirtti.

Mahkeme ne dedi?

Dilekçede, uçtan uca şifreli bir sistemdeki yazışmaların üçüncü kişilere kapalı olduğu ve delil olarak kullanılamayacağı, bu yazışmalar gerekçe gösterilerek yapılan feshin geçersiz olacağı, burada yazılanların hayatın gizliliği kapsamında özel veri olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek işe iade talep edildi.

Davalı şirketin vekili ise, davacının WhatsApp grubundaki yazışmalarda şirket yöneticilerine ağır küfür ve hakaretler ettiğini, iş arkadaşlarını şirkete ait ürün hakkında negatif yazılar yazmaya teşvik ettiğini, şirketin ismine zarar vermeye çalıştığını, bu gerekçelere yapılan feshin haklı nedenlere dayandığını belirterek davanın reddini talep etti.

Yerel mahkeme kararında, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verdi. Davacı işçinin avukatı aracılığıyla itirazda bulunduğu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ise WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından hile veya tehdit yoluyla elde edildiğine dair delil veya iddia bulunmadığına dikkat çekerek, “WhatsApp grubuna dahil üye işçilerden birisi tarafından iş yeri yetkililerine yazışmaların gösterimi neticesinde fesih sürecinin başladığı anlaşılmış olup, iş yeri yetkililerinin kendilerine yönelik yazılan ağır sinkaflı hakaretlerden haberdar olmaları sonrasında davacı ile birlikte aynı ortamda çalışmalarını beklemek hakkaniyete aykırı olacaktır” diyerek feshi haklı buldu.

Yargıtay işçiyi haklı bulmuştu

Daha önce de benzer bir dava konusuyla ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir karar vermişti. Kararda, WhatsApp’ın kendi içinde korunduğu ve 3. kişilere kapalı olduğu belirtilerek, “Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır” denilmişti.

‘Yazışmada dikkatli olunmalı’

Kararı Milliyet’e değerlendiren avukat Levent Karakoç, “İşçilerimiz, WhatsApp gruplarındaki yazışmaların işverene ulaştırılabileceği olasılığını değerlendirmeli. Ayrıca arzu edilmeyen şekilde iş akitleri fesh edilmesi halinde işsizlik maaşı da alamayabileceklerini bilmeliler” dedi.

(Milliyet)

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