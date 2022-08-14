WhatsApp'tan rahatlatacak yeni özellik! Numara gizleme özelliği için düğmeye basıldı

Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan ve günümüzde dek geliştirilmeye devam edilen WhatsApp sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlıyor. WhatsApp'ın beta sürümünde kullanıcılar resmi sürüme yüklenmeden önce yeni gelecek özellikleri test edebiliyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre WhatsApp kullanıcıların telefon numaralarını gizlemelerine olanak sağlayacak.

Numara gizlenebilecek

Aksam.com.tr'nin WABetaInfo'dan aktardığı habere göre; WhatsApp, kullanıcıların katıldıkları gruplarda telefon numaralarını paylaşmak isteyip istemediğini soracak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir topluluğa katıldıktan sonra telefon numaraları varsayılan olarak her zaman gizli olduğundan, telefon numaralarını onayladıkları kişilerle paylaşabilecekler.

Onaylamadan paylaşmayacak

WhatsApp güncellemelerini önceden yayınlamasıyla bilinen WABetaInfo, numara gizleme özelliği ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsünde WhatsApp, bazı durumlarda işletmelerle sohbete başlarken kullanıcılara telefon numaralarını paylaşmak isteyip istemediklerini sormayı planlıyor.

Aynı topluluk gruplarında olduğu gibi, kullanıcılar belirli bir işletmeyle iletişim kurduğunda telefon numaralarının karşı tarafla paylaşıp paylaşılmayacağına dair seçenekler sunulacak. Kullanıcıların onayı olmadığı sürece iletişim kurulan işletme sahibine telefon numarası bilgisi gösterilmeyecek. Böylelikle kullanıcılar alışveriş yaptıkları kişilerle özel bilgilerin paylaşmak zorunda kalmayacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmadı.