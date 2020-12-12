Whatsapp'tan kullanıcıları sevindirecek özellik

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Android ve iOS uygulamasını güncellemeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması, son zamanlarda bünyesine eklediği yeniliklerle birlikte Facebook gibi çok amaçlı bir uygulamaya dönüşecek gibi görünüyor.

Şirket bu kez de, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Sepetler' özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Yeni özellik, kullanıcıların tek seferde birden fazla ürünü seçmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, böylece Whatsapp mağazalarındaki ürünleri sepetlerine ekleme fırsatı yakalıyor.

Söz konusu özelliğin uygulama üzerinden alışverişi büyük oranda kolaylaştıracağı belirtiliyor.