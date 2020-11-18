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Teknoloji Whatsapp'tan kullanıcılara önemli uyarı! Bir dönem sona eriyor
Teknoloji

Whatsapp'tan kullanıcılara önemli uyarı! Bir dönem sona eriyor

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, web sürümünün kısa bir süre sonra Chromium tabanlı olmayan Microsoft Edge tarayıcısında çalışmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:41:00 -
Whatsapp'tan kullanıcılara önemli uyarı! Bir dönem sona eriyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Microsoft Edge desteği için kararını verdi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Chromium tabanlı olmayan Microsoft Edge tarayıcısına desteğini kesiyor.

Microsoft Edge tarayıcısının eski sürümünü kullanan kullanıcılara bir uyarı mesajı gönderen Whatsapp, uygulamanın web versiyonunun Microsoft Edge 80+ sürümünde çalışmaya devam edeceğini ancak Chromium tabanlı olmayan Microsoft Edge tarayıcısında 9 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışmayacağını belirtti.

Microsoft Edge, Windows 10 ile birlikte tanıtılmış ve yayınlanması ile birlikte kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmeye başlanmıştı.

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