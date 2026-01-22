WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi. TestFlight üzerinden dağıtılan 26.2.10.73 numaralı iOS beta güncellemesiyle birlikte, uzun süredir beklenen “grup geçmişi paylaşma” özelliği sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Bu özellikle birlikte gruplara yeni eklenen kişiler, artık sohbetin başından kopuk kalmayacak.

Yeni üyelere son 14 günün mesajları aktarılacak

Yeni sistemde, bir gruba üye eklenirken “son mesajları paylaş” seçeneği ekrana geliyor. Bu onay verildiğinde, grubun son 14 gün içindeki en fazla 100 mesajı otomatik olarak yeni üyeye iletiliyor. Böylece geçmişte alınan kararlar, yapılan planlar ve konuşulan konular yeni katılan kişiler için görünür hale geliyor. Özellik, özellikle iş grupları ve yoğun kullanılan topluluk sohbetleri için büyük kolaylık sağlıyor.

Gizlilik ve güvenlik vurgusu dikkat çekiyor

WhatsApp, yeni özellikle birlikte gizlilik konusundaki hassasiyetini koruyor. Grup geçmişi paylaşımı varsayılan olarak kapalı geliyor ve manuel onay olmadan aktif hale getirilemiyor. Paylaşılan mesajlar uçtan uca şifreleme ile korunurken, sohbet geçmişi paylaşıldığında grup üyeleri bilgilendiriliyor. Bu sayede hem şeffaflık sağlanıyor hem de kullanıcı kontrolü tamamen elinde tutuyor.

Verimlilik ve zaman tasarrufu sağlayacak

Yeni özellik sayesinde, gruba sonradan katılanların “ne konuştunuz” sorusu tarihe karışıyor. Bilgi bütünlüğü korunurken, önemli mesajların tekrar tekrar paylaşılmasına gerek kalmıyor. WhatsApp’ın önce Android, ardından iOS beta sürümüne taşıdığı bu yeniliğin, test sürecinin ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.