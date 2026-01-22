  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı Kurtulmuş'tan SDG'ye tarihi çağrı: Siyasetin parçası olun, terörün değil Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın! 150 ülkeye 1 milyar 742 milyon dolarlık ihracat yapıldı Dünyanın kuru meyvesi Anadolu'dan Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’ Balkanlar'ın kalbi İstanbul'da atacak: Barış ve işbirliği için dev zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin
Teknoloji WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor
Teknoloji

WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor

WhatsApp, iOS beta sürümünde test etmeye başladığı yeni özellikle grup sohbetlerinde büyük bir sorunu çözüyor. Yeni katılan üyeler, yöneticinin onayıyla geçmiş mesajlara erişebilecek ve gruplara anında adapte olabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi. TestFlight üzerinden dağıtılan 26.2.10.73 numaralı iOS beta güncellemesiyle birlikte, uzun süredir beklenen “grup geçmişi paylaşma” özelliği sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Bu özellikle birlikte gruplara yeni eklenen kişiler, artık sohbetin başından kopuk kalmayacak.

Yeni üyelere son 14 günün mesajları aktarılacak

Yeni sistemde, bir gruba üye eklenirken “son mesajları paylaş” seçeneği ekrana geliyor. Bu onay verildiğinde, grubun son 14 gün içindeki en fazla 100 mesajı otomatik olarak yeni üyeye iletiliyor. Böylece geçmişte alınan kararlar, yapılan planlar ve konuşulan konular yeni katılan kişiler için görünür hale geliyor. Özellik, özellikle iş grupları ve yoğun kullanılan topluluk sohbetleri için büyük kolaylık sağlıyor.

 

Gizlilik ve güvenlik vurgusu dikkat çekiyor

WhatsApp, yeni özellikle birlikte gizlilik konusundaki hassasiyetini koruyor. Grup geçmişi paylaşımı varsayılan olarak kapalı geliyor ve manuel onay olmadan aktif hale getirilemiyor. Paylaşılan mesajlar uçtan uca şifreleme ile korunurken, sohbet geçmişi paylaşıldığında grup üyeleri bilgilendiriliyor. Bu sayede hem şeffaflık sağlanıyor hem de kullanıcı kontrolü tamamen elinde tutuyor.

 

Verimlilik ve zaman tasarrufu sağlayacak

Yeni özellik sayesinde, gruba sonradan katılanların “ne konuştunuz” sorusu tarihe karışıyor. Bilgi bütünlüğü korunurken, önemli mesajların tekrar tekrar paylaşılmasına gerek kalmıyor. WhatsApp’ın önce Android, ardından iOS beta sürümüne taşıdığı bu yeniliğin, test sürecinin ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23