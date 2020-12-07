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Teknoloji WhatsApp'tan flaş karar! 2021 yılı itibariyle...
Teknoloji

WhatsApp'tan flaş karar! 2021 yılı itibariyle...

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yapılacak güncellemeler ile ilgili yeni bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:14:00 - 2020-12-07 10:32:46
WhatsApp'tan flaş karar! 2021 yılı itibariyle...

Özellikle salgın döneminde uzaktan çalışmaya uyum sağlayabilmek için uygulamaya pek çok yeni özellik getiren WhatsApp bir kez daha gündemde.

1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip mecra, bu kez yeni özelliği ile değil, aldığı bir karar ile gündemde.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gelecek yıl sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurmayı planlıyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, platform uygulama içi bildirimler ile kullanıcılarını yenilikler hakkında bilgilendirecek.

Söz konusu kararın 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacağı belirtildi.

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