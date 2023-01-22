WhatsApp’tan bomba yeni özellik! Artık kullanıcılar bunu yapabilecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, fotoğraf paylaşımıyla ilgili yeni bir özellik geliştirdi. Artık kullanıcılar, karşı tarafa kaliteli fotoğraflar da gönderebilecek.
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, bünyesine bir özellik daha ekledi.
WABetaInfo’nun aktardığı bilgiye göre, kullanıcılara artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek.
Uygulama, göndereceğiniz fotoğrafın kalitesini seçerek gönderebilme seçeneğini sunacak. Konuya ilişkin tüm ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.