WhatsApp'tan beklenmedik karar! Milyonları ilgilendiren özellik değişti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajların herkes için silinmesini sağlayan "herkesten sil" özelliği için süre sınırını yükseltmeyi planlıyordu. Geçen yılın kasım ayında, WhatsApp'ın süre sınırını yaklaşık 1 saatten, 7 gün 8 dakikaya çıkaracağı söylenmişti. Ancak bu konuda herkesi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.



WhatsApp'ın "Herkesten Sil" özelliği, bir sohbete gönderilen mesajların, sohbetteki kişilerin görmeyeceği bir şekilde silinmesini sağlıyor. Ancak WhatsApp'taki "Herkesten Sil" özelliği için süre sınırı da bulunuyor. Çok değil, geçtiğimiz yılın kasım ayında 1 saat 8 dakika 16 saniye olan bu sürenin 7 gün 8 dakikaya uzatılacağı konuşuluyordu. Ancak bugün yeni bir haber geldi.

Görünüşe göre WhatsApp, 7 günlük süre sınırından vazgeçti. Çünkü WhatsApp'ın "Herkes için Sil" özelliği için süre sınırını 1 saat, 8 dakika 16 saniyeden 2 gün 12 saate çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. Yani WhatsApp herkesten sil süresini 1 haftaya çıkarmayacak. En azından WABetaInfo'nun aktardığı bilgiler bu yönde.

7 gün gereksiz bulundu

Çoğu insanın bir hafta önce gönderdiği bir mesajı silmek istemeyeceği için süreyi yedi güne kadar uzatmanın gereksiz göründüğü söyleniyor. Ancak, WhatsApp'ın yeni süre sınırını kesinleştirip nihai olarak kullanıcılara sunup sunmayacağı veya bazı değişiklikler getirip getirmeyeceği şu an için net değil. Çünkü WhatsApp bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.