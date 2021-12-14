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Teknoloji WhatsApp'ta yeni özellik! Herkes göremeyecek
Teknoloji

WhatsApp'ta yeni özellik! Herkes göremeyecek

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a herkesi yakından ilgilendiren bir özellik geliyor. Gelecek bu özellik ile kullanıcılar, son görülmelerde daha gizli bir alanda gezinecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 12:31:00 - 2021-12-14 12:35:52
WhatsApp'ta yeni özellik! Herkes göremeyecek

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini yayınladı.

WhatsApp, uygulama içindeki profil fotoğrafları, kişisel bilgiler ve son görülme gibi kısımlar için yeni gizlilik seçenekleri ekledi. Artık kullanıcılar bu alanlar için Herkes, Kişilerim veya Kimse gibi seçenekleri kullanabilecek.

Ancak sistemdeki bir açık nedeniyle, rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler sizin numaranızı ekleyip, son görülmenizi kontrol edebiliyordu.

WhatsApp sessiz sedasız uygulamaya aldığı son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldırdı.

Bu özellikle birlikte, artık rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler, dışarıdan son görülme zamanınızı göremeyecek.

 

 

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