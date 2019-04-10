WhatsApp'ta yeni dönem! Türkiye'de resmen başladı

WhatsApp'ın iş odaklı uygulaması WhatsApp Business, iOS için ülkemizde kullanıma sunuldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletmeler için özel imkanlar sunduğu iş odaklı uygulaması WhatsApp Business'ı geçtiğimiz hafta iOS için yayınlanmıştı, ancak uygulama Türkiye de dahil birçok ülkede erişime açılmamıştı.

Geçtiğimiz yıl Android işletim sistemine sahip telefonlarda yer alan ve geçen hafta iOS platformu için de yayınlanan WhatsApp'ın iş odaklı uygulaması WhatsApp Business, bugün itibarıyla ülkemizdeki iPhone'lar için de kullanıma sunuldu.