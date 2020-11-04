Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni depolama yöneticisinin bu hafta içerisinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Yeni depolama aracı, eskisine kıyasla daha kullanışlı olacak. Kullanıcılar yeni depolama yöneticisiyle birlikte sohbetlerindeki tüm içeriklerin küçük hallerini görebilecekler. Bu sayede o sohbet içerisindeki içerikler seçilerek silinebilecek.

Ayrıca yeni depolama yöneticisi, birden çok kez gönderilen içerikleri gruplandıracak. 5 MB'den daha fazla yer kaplayan içerikleri ayrı bir menü altında listeleyecek. Bu sayede kullanıcılar, içerikleri daha kolay temizleyebilecek.