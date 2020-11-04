  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
Teknoloji

Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

Whatsapp, kullanıcıların uygulama üzerinden gelen içerikler üzerinde daha fazla hakimiyet kurabilecekleri yeni depolama yöneticisini yayınlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 05:22:00 -
Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni depolama yöneticisinin bu hafta içerisinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Yeni depolama aracı, eskisine kıyasla daha kullanışlı olacak. Kullanıcılar yeni depolama yöneticisiyle birlikte sohbetlerindeki tüm içeriklerin küçük hallerini görebilecekler. Bu sayede o sohbet içerisindeki içerikler seçilerek silinebilecek.

Ayrıca yeni depolama yöneticisi, birden çok kez gönderilen içerikleri gruplandıracak. 5 MB'den daha fazla yer kaplayan içerikleri ayrı bir menü altında listeleyecek. Bu sayede kullanıcılar, içerikleri daha kolay temizleyebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler
Gündem

İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler

İsmailağa Cemaati, deprem üzerinden tarikatları ve cemaatleri hedef alan Ahmet Hakan'a, İzmir'den fotoğraflar yayınlayarak adeta cevap verdi..
Azerbaycan'a fosfor bombası attılar
Dünya

Azerbaycan'a fosfor bombası attılar

İşgalci Ermenistan Ordusu, Terter kentine yasaklı beyaz fosfor bombaları ile saldırdı.
Dünyanın gözü kulağı oradayken Abdurrahman Dilipak’tan flaş açıklama! ‘Kriminal gruplar yağmaya hazır’
Dünya

Dünyanın gözü kulağı oradayken Abdurrahman Dilipak’tan flaş açıklama! ‘Kriminal gruplar yağmaya hazır’

Yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından ABD seçimlerine ilişkin bomba yorum yaptı. Dilipak, ‘ABD seçimlerinde Biden önde gözüküyor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay