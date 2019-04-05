WhatsApp'ta yeni dönem! Artık davetiye göndermek zorundasınız

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

WhatsApp, kullanıcıların herkes tarafından bir gruba eklenmesinin önüne geçen grup davetiyesi özelliğini resmi olarak duyurdu.

Bu özellikten önce kullanıcılar telefon numaralarının bilinmesi durumunda herhangi bir gruba dahil edilebiliyordu. Artık kullanıcılar gruplara otomatik olarak eklenemeyecek.

Bu özellikten önce kullanıcılar telefon numaralarının bilinmesi durumunda herhangi bir gruba dahil edilebiliyordu. Artık kullanıcılar gruplara otomatik olarak eklenemeyecek.WhatsApp'ta davetiye dönemi başladı.

WhatsApp - Gizlilik - Gruplar adımlarını takip ederek ulaşabileceğiniz WhatsApp Grup Sohbeti Davetiyeleri özelliğinde karşınıza üç ayrı seçenek çıkıyor: 1- Hiç kimse 2- Kişilerim 3- Herkes