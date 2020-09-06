Whatsapp’ta silinen mesajlar nasıl okunur?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’ın bilinmeyen özelliklerini anlatacağız. Silinen mesajlar nasıl okunur? Arkadaşınıza bir mesaj gönderdiniz. Ancak arkadaşınız görmeden o mesajı silmek istediğinize karar verirseniz hemen gönderdiğiniz mesaja gelir herkesten sil dersiniz. Böyle yaptığınız zaman silmiş olduğunuz o mesajı arkadaşınızın görmediğinden emin misiniz? Android telefonlarda gönderilen mesajları herkesten sil dediğinizde o mesajı kimsenin görmesi söz konusu değil. Whatsapp’ta silinen mesajlar okumak mümkün bunun için notification history uygulamayı indirmeniz gerekir. Notification history geliniz. Silmiş olduğunuz mesajı kime göndermişseniz ona giriniz. Biraz önce silinen mesajı böylelikle görmek mümkün.