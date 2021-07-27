  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük şok!
Ahmed Efendi Hakk’a yürüdü
Sahte hesaplara erişim engeli FETÖ’yü bitirir!
Bir ilçe için için karantina kararı verildi!
Teknoloji WhatsApp'ta fotoğraf gönderenler dikkat: Bundan sonra artık...
Teknoloji

WhatsApp'ta fotoğraf gönderenler dikkat: Bundan sonra artık...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'tan fotoğraf gönderenler için önemli bir özellik geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 11:02:00 - 2021-07-27 12:09:24
WhatsApp'ta fotoğraf gönderenler dikkat: Bundan sonra artık...

WhatsApp'tan farklı kalitede fotoğraf göndermek artık hayal değil. WhatsApp'ın şimdilik test ettiği özellik ile WhatsApp'tan göndereceğiniz fotoğrafların kalitesini 3 farklı seçenek arasından seçebileceksiniz.

WhatsApp'tan fotoğraf göndermek isteyenler, bunu kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ancak WhatsApp gönderilen fotoğraflara belirli oranda sıkıştırma uyguladığı için fotoğrafları orijinal kalitede göndermek pek mümkün olmuyor. Kimi zaman kullanıcılar, fotoğrafları belge olarak yollayarak bu sorunun üstesinde gelebiliyorlar. Ancak görünüşe bakılırsa WhatsApp'ın yeni bir özelliği var.

"Buna siz karar vereceksiniz"

WhatsApp, kullanıcıların farklı kalitede fotoğraflar göndermesi için adım attı. Buna göre, WhatsApp'a yüklenecek medyanın kalitesine karar verebileceksiniz. WhatsApp bunun için 3 farklı seçenek sunuyor.

Yaklaşık yüzde 80'ini koruyacak

WhatsApp'ın "Medya Yükleme Kalitesi" seçeneğinde yukarıda bahsettiğimiz 3 seçenek yer alacak. Bu seçenekler; "Otomatik", "En İyi Kalite" ve "Veri Tasarrufu" olarak sıralanacak.

En İyi Kalite, fotoğrafların orijinal kalitede gönderildiği anlamına gelmese de, fotoğrafları daha az sıkıştıracak ve orijinal kalitenin yaklaşık yüzde 80'ini koruyacak. Veri Tasarrufu ise adı üzerinde, fotoğrafları daha fazla sıkıştıracak ve internet kullanımınızın kısıtlı olduğu durumlarda oldukça kullanışlı olacak.

Ne zaman kullanıma açılacak?

WhatsApp, farklı kalite seçeneklerini belirli beta test kullanıcıları için kullanıma sundu. WhatsApp Ayarları > Saklama Alanı ve Veri bölümünde “Medya Yükleme Kalitesi” adlı yeni bir seçenek görürseniz, bu özelliğin sizin için de kullanılabilir olduğunu anlayabilirsiniz.

WhatsApp yeni özelliğini çok yakın bir zamanda tüm kullanıcılara açması bekleniyor.

WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? WhatsApp grup konuşmasına sonradan katılım olur mu?
WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? WhatsApp grup konuşmasına sonradan katılım olur mu?

Teknoloji

WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? WhatsApp grup konuşmasına sonradan katılım olur mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay