  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti herkesi televizyon başına çağırmıştı! Erdoğan'ın ne açıklayacağı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

12 bin kilometre ötedeki ülke kararını ilan etti: Türkiye ile anlaşma yapacağız

Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir! 28 Şubat döneminde gelen o telefon

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar! Cemil Kılıç’ın Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Hz. Muhammed’in soyundan geliyor’

Fiyatlar düştü ama nafile Otomobil piyasasına TOGG damgası

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! MEB, flaş duyuruyu az önce yaptı

Topraksız tarım yaptı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu

Babacan bunu duyunca resmen çılgına dönecek! Akşener'den öyle bir gol yedi ki...
Teknoloji WhatsApp'ta bu uyarı karşınıza çıkarsa dikkat! Bundan sonra her şey değişti
Teknoloji

WhatsApp'ta bu uyarı karşınıza çıkarsa dikkat! Bundan sonra her şey değişti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden artık ekran görüntüsü almaya son verecek bir özellik geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:29:00 -
WhatsApp'ta bu uyarı karşınıza çıkarsa dikkat! Bundan sonra her şey değişti

WhatsApp’a uzun bir süre önce tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve video özelliği geldi. Bu özellik sayesinde gönderiler sadece bir kere görüntülenebiliyor ancak karşı taraf bunların ekran görüntüsünü alabiliyor.

Bu özellik ile ilgili en büyük kusur karı tarafın ekran görüntüsü alabilmesi. Ancak şirket bunun da önüne geçecek adımlar atmaya başladı. WhatsApp’ın son iOS beta sürümü, bu durumun değişmesine çok az bir süre kaldığını gözler önüne seriyor. WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni özellik, tek seferlik fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü almayı engelliyor. Kullanıcılar, bu sayede daha güvenli bir şekilde fotoğraf ve videolarını ‘tek sefer görüntülenecek’ şekilde atabilecekler.

Böylece uygulama üzerinde gizlilik ve güvenlik açısından ciddi bir adım atılmış olacak. Fakat yine de karşı tarafın ikinci bir cihaz kullanarak gönderilen içeriklerin görüntüsünü alabileceğini de hatırlatalım. Yani aslında bu durumun önüne geçmek çok mümkün değil. Yine de ekran görüntüsü alnmasının engellenmesi iyi bir detay diyebiliriz.

Teknolojioku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23