WhatsApp'ta bu uyarı karşınıza çıkarsa dikkat! Bundan sonra her şey değişti

WhatsApp’a uzun bir süre önce tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve video özelliği geldi. Bu özellik sayesinde gönderiler sadece bir kere görüntülenebiliyor ancak karşı taraf bunların ekran görüntüsünü alabiliyor.

Bu özellik ile ilgili en büyük kusur karı tarafın ekran görüntüsü alabilmesi. Ancak şirket bunun da önüne geçecek adımlar atmaya başladı. WhatsApp’ın son iOS beta sürümü, bu durumun değişmesine çok az bir süre kaldığını gözler önüne seriyor. WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni özellik, tek seferlik fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü almayı engelliyor. Kullanıcılar, bu sayede daha güvenli bir şekilde fotoğraf ve videolarını ‘tek sefer görüntülenecek’ şekilde atabilecekler.

Böylece uygulama üzerinde gizlilik ve güvenlik açısından ciddi bir adım atılmış olacak. Fakat yine de karşı tarafın ikinci bir cihaz kullanarak gönderilen içeriklerin görüntüsünü alabileceğini de hatırlatalım. Yani aslında bu durumun önüne geçmek çok mümkün değil. Yine de ekran görüntüsü alnmasının engellenmesi iyi bir detay diyebiliriz.

Teknolojioku