WhatsApp'ın o özelliği de artık Telegram'da

Telegram, sonunda uzun süredir beklenen özelliği kullanıcıların hizmetine sunuyor. WhatsApp'ta olduğu gibi, Telegram da artık sesli mesajlar ve fotoğraflar için bir kez görüntüleme özelliğine sahip olacak.



Telegram, ocak ayındaki güncelleme kapsamında "bir kez görüntüle" seçeneğini aktif hale getiriyor. Bu aslında, mevcut özelliğin yükseltilmesi anlamına geliyor. Çünkü Telegram, bu özelliğin ilk adımını 2023 yılının eylül ayında kullanıcılarına sunmuştu. Başlangıçta, Telegram "bir kez görüntüle" seçeneğini yalnızca fotoğraflar ve videolar için kullanılabilir kılmıştı. Son güncelleme ile, bu özellik sesli mesajlar için de genişliyor.



Telegram, yeni özellik seti kapsamında ücretli kullanıcılarını da unutmuyor. Premium kullanıcılara özel olarak sunulan bazı yenilikler sayesinde, artık bu kullanıcılar okuma sürelerini ve okundu bilgilerini gizleyebilecekler.

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