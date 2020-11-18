Whatsapp'ın iOS sürümüne yeni bir özellik geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın iOS beta sürümü güncellendi. 2.20.130.16'ya yükseltilen yeni sürümde, Android beta sürümünde görülen Tatil Modu özelliğine benzer 'Sonra Oku' isimli bir özellik görüldü. Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte bildirim almak istemedikleri sohbetleri bu klasöre taşıyabilecek. Klasöre gönderilen sohbetlerden gelen mesajlar için kullanıcılara bildirim gönderilmeyecek.

WhatsApp'ın son iOS beta sürümünde yer alan bilgilere göre kullanıcılar, Sonra Oku klasörü içine gönderdikleri bir ya da birden çok sohbeti hızlı bir şekilde asıl klasöre alabilecek. Ayrıca klasör içerisinde bulunan mesajlar, tek bir ayarla kolaylıkla silinebilecek.

Henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.