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Teknoloji Whatsapp'a teknik destek özelliği geliyor
Teknoloji

Whatsapp'a teknik destek özelliği geliyor

Whatsapp'ın yeni Android beta güncellemesinde, kullanıcıların tüm sorularına çözüm bulacak teknik destek özelliği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 05:54:00 -
Whatsapp'a teknik destek özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a bomba bir özellik geliyor. Uygulamanın yeni Android beta güncellemesinde, kullanıcıların tüm sorunlarına çözüm bulabileceği 'teknik destek' özelliği ortaya çıktı.

WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı bilgilere göre, Whatsapp Android Beta 2.20.202.9 sürümü ile uygulamada yaşanan sorunların aktarılabileceği bir uygulama içi destek merkezi eklenecek. Bu sayede kullanıcılar, yaşadıkları sorunları dile getirebilecek.

Whatsapp destek merkezi ise kullanıcıların cihaz bilgilerine erişerek o sorunu çözecek. Ancak cihaz bilgilerine erişme izni kullancıların isteğine bırakılacak. Sorun çözüldüğünde ise sohbet otomatik olarak kapatılacak.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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