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Teknoloji Whatsapp'a 'tatil modu' özelliği geliyor
Teknoloji

Whatsapp'a 'tatil modu' özelliği geliyor

Whatsapp'ın Android beta sürümü güncellendi. Yeni sürümde tatil modu özelliği görüldü. Bu özellik, arşive eklenmiş bir sohbete mesaj geldiğinde, bu sohbetin yok sayılarak bildirim gönderilmemesini ve ana sayfaya düşmemesini sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:59:00 -
Whatsapp'a 'tatil modu' özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, Android beta sürümü güncellendi. 2.20.206.2'ye yükseltilen yeni sürümde, tatil modu olarak isimlendirilen yeni bir özellik görüldü. Bu özellik, arşive eklenmiş bir sohbete mesaj geldiğinde, bu sohbetin yok sayılarak bildirim gönderilmemesini ve ana sayfaya düşmemesini sağlayacak.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak WABetaInfo ekibi, bu özelliğin kısa bir süre içerisinde yayınlanacağını belirtti.

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