Whatsapp'a süreli mesajlar özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, süreli mesajlar özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte belli bir süre sonra yok olan mesajlar gönderebilecek.

Kullanıcılar süreli mesajlar özelliğini aktifleştirdiğinde, bireysel veya grup sohbetlerindeki tüm yeni mesajlar belli bir süre sonra yok olacak. Ancak tüm sohbetlerde aktifleştirme olmayacak. Kullanıcıların süreli mesajların nerede etkin olacağını belirlemesi gerekecek.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliğin ilerleyen günlerde IOS ve Android platformlarında yayınlanması bekleniyor.