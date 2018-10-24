THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

WhatsApp'a iki yenilik birden geliyor

Bu kez WhatsApp; yakın zamanda iOS biyometrik giriş sistemleri için destek sunmaya başlayacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:07
WhatsApp'a iki yenilik birden geliyor

WhatsApp iOS uygulaması için geçerli olarak özellikte kullanıcılar Touch ID veya Face ID çözümünü sahip oldukları telefona göre tercih edebilecekler. Eğer bu ikisinde başarılı giriş yapamazlarsa bu kez sistem şifre isteyecek.

Çok sık kullanılan bir uygulama olduğu için her seferinde kullanıcının kendisini tanıtması bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayabilir. Bu bakımdan biraz daha WhatsApp Business kurumsal sürüm için daha uygun diyebiliriz.

 

Kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutan WhatsApp bu bakımdan doğrudan yüz veya parmak izi verilerine erişmiyor. Doğrulamayı Apple’ın API’lerini kullanarak yapıyor. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:07
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Servis bekleyen çocuğa pitbull saldırısı!
    1. Servis bekleyen çocuğa pitbull..
    2. Godiva’nın satışında ilk adım atıldı
    3. Ünlü isim, son anket sonuçlarını..
    4. Bütçe mesaisi
    5. "Erdoğan, ittifaksızlığı göze almış..
    6. Altın Boynuz’a altın proje
    7. EYT AK Parti MHP ittifakının..
    8. Uzman erbaş uzman onbaşı ve sözleşmeli..
    9. Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Donald Trump'tan flaş Powell..
    12. Mehmet fena patladı: Isınmadan..
    13. Gayrimenkul kıymetler borsası kuruldu!..
    14. Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik
    15. Hasanoğlu: “Gurbetçiye Türkiye’den..
    16. Sakarya'da kiracı ve ev sahibinin..
    17. Filistinli genç şehit oldu!
    18. 500 kişilik listenin zirvesinde.....
    19. 'Fenerbahçe bizim dönemimizde böyle..
    20. 30’dan fazla bahçe açılacak! Millet..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı