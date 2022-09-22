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Teknoloji WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu
Teknoloji

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi dahil üç yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:17:00 -
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi dahil üç yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı.

Bu kapsamda, Instagram uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.

WhatsApp, kullanıcılarına video görüşmeleri sırasında da avatar kullanma imkânı sunacak. Kullanıcılar, avatarları gruplar halinde veya bireysel sohbetlerde çıkartma olarak da gönderebilecek.

WhatsApp ekran görüntüsü alma devri bitiyor

WhatsApp'ın duyurulan ilk özelliği, ekran görüntüsü almanın engellenmesi olacak. Ancak bu engel, yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf veya videolarda geçerli olacak.

Normal gönderilen fotoğraflarda veya videolarda ekran görüntüsü yine alınabilecek.

Mark Zuckerberg'in açıklamalarına göre WhatsApp'a eklenecek bir diğer yenilik de gruplara gelecek.

Artık bir kişinin gruptan ayrıldığı, sistem mesajı olarak gösterilmeyecek. Bu sayede kullanıcılar, sessiz bir şekilde gruptan çıkabilecek.

WhatsApp'taki bir diğer gizlilik özelliği ise son görülmenin gizlenmesi olacak. Artık son görülme zamanı ve çevrimiçi durumu, tamamen kapatılabilecek. Böylece kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yaptığınız ve çevrimiçi olduğunuzu göremeyecek.

 

 


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