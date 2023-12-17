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Teknoloji WhatsApp'a bomba özellik: Mesajlar süreli olarak sabitlenecek
Teknoloji

WhatsApp'a bomba özellik: Mesajlar süreli olarak sabitlenecek

Yeniakit Publisher
2023-12-17 21:01:00 - 2023-12-17 21:02:24
WhatsApp'a bomba özellik: Mesajlar süreli olarak sabitlenecek

WhatsApp, mesaj sabitleme özelliğiyle birlikte sohbetlerde seçilen mesajın en başa "süreli şekilde" tutturulabileceğini açıkladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de süreli şekilde mesaj sabitleme özelliğini yayınladı.

Mesajlar süreli olarak sabitlenebilecek

WhatsApp, bir mesajın 30 güne kadar sohbetin en başına tutturulabileceğini açıkladı.

Bu özellik sayesinde seçilen mesajların 24 saat veya 30 gün süre boyunca sohbetlerde sabitlenebileceği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle grup sohbetlerinde sıkça kullanılması beklenen özellik sayesinde kalabalık gruplarda yapılan duyuruların diğer katılımcıların gözden kaçırmaması için bu özelliği kullanması bekleniyor.

WhatsApp’ın mesaj sabitleme özelliği, geçtiğimiz günlerde uygulamaya eklenmeye başladı. Yeni özellik kademeli olarak kullanıma sunulduğu için henüz cihazınızda kullanamıyor olabilirsiniz.

WhatsApp mesaj sabitleme özelliği nasıl kullanılır

WhatsApp’ı açın.

Bir sohbete girin.

Sabitlemek istediğiniz mesaja basılı tutun.

“Sabitle” seçeneğine dokunun.

“24 saat”, “7 gün” veya “30 gün”" seçeneklerinden birini seçin ve mesajı sabitleyin.

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