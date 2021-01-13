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Ekonomi WhatsApp’a bir inceleme de KVKK’dan
Ekonomi

WhatsApp’a bir inceleme de KVKK’dan

Önceki gün Rekabet Kurulu’nun soruşturma kararının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da (KVKK) WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 11:06:00 -
WhatsApp’a bir inceleme de KVKK’dan

Kurulun dünkü toplantısında, “Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği” yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı. 

Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021’de konuyu yeniden değerlendirecek.

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