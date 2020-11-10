Whatsapp'a alışveriş butonu geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliği daha kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Alışveriş butonu olarak adlandırılan özellik, Whatsapp kullanıcılarının ürün kataloglarına kolayca erişebilmelerini sağlayacak.

Kullanıcılar, bir işletmeye ait sohbet penceresinin üst kısmındaki alışveriş ikonuna tıklayarak Whatsapp'tan hiç çıkmadan alışveriş yapabilecek. Ayrıca ürünler, sepete eklenebilecek ve satın alınabilecek.

Kullanıcılar, isterlerse ürünlerle ilgili merak ettikleri bilgiler için işletmeler ile doğrudan iletişim kurabilecek.

Söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.