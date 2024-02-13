Whatsapp yazışmaları ifşa oldu! Mansur'dan öğrencilere oy baskısı

Ankara'da barınma sorununa çözüm olması için kurulan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Şefkat Evleri’nde Mansur Yavaş için seçim propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

ŞEFKAT EVLERİ'NDE SEÇİM PROPAGANDASI

Geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Şefkat Evleri, Ankara'da kalacak yer bulamayan öğrencilere geçici olarak konaklama hizmeti sağlamaya başlamıştı. Şefkat Evleri’nde öğrencilere seçim propagandası yapıldığı Whatsapp konuşmalarından ortaya çıktı.

"MANSUR’A DESTEK VE OY VERMEK İÇİN TOPLANTI"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara Kurtuluş'ta bulunan Şefkat Evi'nin Whatsapp grubunda Mansur Yavaş'a oy verilmesi yönünde atılan mesajda, "Sevgili öğrenciler 31 Mart yerel seçimlerde Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00’da toplantı yapılacaktır. Toplantı bizim yemekhanede olacak" ifadeleri yer aldı.

EVSİZLERİ ATIP "YURT YAPTI" ALGISI OLUŞTURMUŞTU

Mansur Yavaş'ın "öğrencilere yurt yaptı" algısı, evsizleri Şefkat Evleri'nden atıp öğrencileri yerleştirdiği haberlerle ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme programının algıdan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Yurt yaptı algısının ardından Şefkat Evleri'nde Mansur Yavaş propagandasının yapılması tepkilere yol açtı.