Whatsapp Web'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Web sürümü güncellendi. Güncellenen yeni sürümde sesli ve görüntülü arama özelliği ortaya çıktı.

Kullanıcılar, ekranın sağ üst bölümünde sesli ve görüntülü görüşme simgeleri ile karşılaşacak ve bu simgelerle birlikte arama gerçekleştirebilecek. Gelen aramalar ise farklı bir pencere ile açılacak. Böylece kullanıcılar, gelen aramaları kabul ve reddetmenin yanı sıra herhangi bir yanıt vermeden bırakabilecek.

Söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre, ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.