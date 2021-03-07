WhatsApp Web’den sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır? Web WhatsApp sesi ve görüntülü grup aramaları yapılır mı?

Web WhatsApp üzerinden sesi ve görüntülü grup aramaları nasıl yapılır? Kullanıcıların gizli bilgilerini yan kuruluşu olana Facebook’ta paylaşmak için sözleşme dayatması konusunda eleştirilen WhatsApp, web sürümüne sesli ve görüntülü arama konusunda beklenen açıklamayı yaptı. WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır? Bilgisayarsan WhatsApp görüntülü konuşma nasıl açılır?

Telefondan ziyade bilgisayardan WhatsApp’a girmek isteyenler WhatsApp Web üzerinden de arkadaşlarla mesajlaşma olacağına sahip olunuyordu. WhatsApp Web kullanıcıları, WhatsApp Web üzerinden de aynen telefonla olduğu gibi sesli ve görüntülü arama yapma isteği her daim söz konusuydu. Kullanıcıların özellikle de korona sürecinde Web WhatsApp üzerinden sesi ve görüntülü grup aramalarını yapmak istiyordu. WhatsApp Web’den sesli ve görüntülü arama özelli için harekete geçmişti.

WhatsApp Web’den sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır?

WhatsApp’ın masaüstü sürümüne getirilen sesli ve görüntülü arama özelliği, şu an için yalnızca birebir aramaları destekliyor. Yani bu özelliği kullanırken, birden fazla kişi ile arama gerçekleştiremiyorsunuz. Bu konuda da açıklamalarda bulunan geliştiriciler, ilerleyen süreçte grup aramalarının yapılabileceğini ifade ettiler. WhatsApp’tan sesli ve görüntülü aramalar yapmak isterseniz, öncelikle bu uygulamanın masaüstü sürümünün uygun versiyonunu bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. WhatsApp Web’de olduğu gibi bir QR kod ile karşılaşacaksınız. Bu QR kodu okutup hesabınızı açtıktan sonra da WhatsApp’ın masaüstü sürümleri üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.

WhatsApp Masaüstü nasıl indirilir?

WhatsApp’ı tarayıcıya ihtiyaç olmadan bilgisayarınızın masaüstünden kullanabilirsiniz. WhatsApp Masaüstü’nü bilgisayarınıza yüklemek için Microsoft Store, Apple App Store veya WhatsApp web sitesinden indirebilirsiniz. WhatsApp Masaüstü sadece aşağıdaki işletim sistemi gerekliliklerini karşılayan bilgisayarlarda kullanılabilir:

Windows 8.1 veya daha güncel bir sürümü, macOS 10.10 veya daha güncel bir sürümü Diğer tüm işletim sistemlerinde WhatsApp Web’i tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

WhatsApp Masaüstü’nü indirme

Bilgisayarınızın tarayıcısında WhatsApp İndirme sayfasına giderek .exe veya .dmg dosyasını indirin.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra .exe veya .dmg dosyasını açın ve yüklemeyi tamamlamak için talimatları izleyin. WhatsApp Masaüstü’nde giriş ve çıkış nasıl yapılır

WhatsApp’ta giriş nasıl yapılır?

WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü veya Portal üzerinden WhatsApp’a giriş yapmak için telefonunuzu kullanarak QR kodunu taramanız gerekir.

WhatsApp Masaüstü’nde çıkış nasıl yapılır?

WhatsApp Web veya WhatsApp Masaüstü’nden çıkış yapmak için telefonunuzu, bilgisayarınızı ya da Portal cihazınızı kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda veya Portal cihazınızda WhatsApp’tan çıkış yapmak için şu yolu deneyin: