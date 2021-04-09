WhatsApp Web'de sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır?

2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan WhatsApp Web'de nihayet sesli ve görüntülü arama özelliği geldi. Peki, WhatsApp Web'de sesli arama nasıl yapılır?

WhatsApp Web'de sesli arama nasıl yapılır?

Sesli arama özelliği, kişilerinizi başka bir ülkede olsalar bile WhatsApp üzerinden ücretsiz olarak aramanıza imkan sağlar. Sesli arama, telefonunuzun konuşma paketindeki dakikalarınız yerine telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır. Veri ücretleri uygulanabilir.

Sesli arama alma

Sesli arama yapmak istediğiniz kişiyle aranızdaki bireysel sohbeti açın.

Sesli Arama simgesine dokunun.

Alternatif olarak, WhatsApp’ı açıp Aramalar sekmesi > Yeni Aramasimgesine de dokunabilirsiniz. Sesli arama yapmak istediğiniz kişiyi bulun ve Sesli Aramasimgesine dokunun.

Sesli arama alma

Biri sizi aradığında telefonunuz kilitliyse Sesli WhatsApp... ekranını görürsünüz. Buradan aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Aramayı cevaplamak için Cevaplamak için kaydırın seçeneğini sağa kaydırabilirsiniz.

Anımsat’a dokunup Ayrıldığımda veya 1 saat içinde seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

iPhone’un yan tarafındaki güç düğmesine iki kez basarak aramayı iptal edebilirsiniz.

Biri sizi aradığında telefonunuz kilitli değilse Sesli WhatsApp... ekranını görürsünüz. Buradan aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Kabul et’e dokunabilirsiniz.

Reddet’e dokunabilirsiniz.

Anımsat’a dokunup Ayrıldığımda veya 1 saat içinde seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Aramayı bir kısa mesajla reddetmek için Mesaj’a dokunabilirsiniz.

Sesli aramadan görüntülü aramaya geçiş yapma

Sesli aramadayken görüntülü arama > Geçiş yap’a dokunun.

Sesli arama yaptığınız kişiye görüntülü aramaya geçmek için bir istek gönderilir. Kişi bu isteği kabul edebilir veya reddedebilir.

Görüntülü aramadan sesli aramaya geçiş yapma

Görüntülü aramadayken Kamerayı Kapat simgesine dokunun. Kamerayı kapattığınız karşınızdaki kişiye bildirilir.

Kişiniz de kamerasını kapattıktan sonra sesli aramaya geçiş yapılır.

Not: Sesli grup araması yaparken veya alırken hem sizin hem de kişilerinizin güçlü bir İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir. Sesli aramanın kalitesi, en zayıf bağlantıya sahip olan kişiye göre belirlenir.

Sesli arama özelliği, iOS 9 ve daha güncel iOS sürümleri yüklü iPhone’larda kullanılabilir.