WhatsApp Web'de karanlık mod nasıl aktif edilir?
WhatsApp, masaüstü platformu için çok beklenen bir özelliği yayınladı. Artık WhatsApp Web'de karanlık mod özelliği aktif hale geldi. Peki WhatsApp Web'de karanlık mod nasıl aktif edilir? İşte cevabı...
Karanlık modu aktif etmek için, WhatsApp Web'in bilgisayarınızda açık olması gerekiyor. Ardından, sol üst kısımda bulunan 'üç nokta'dan ayarlar kısmını açmalısınız.
Burada çıkan seçeneklerin arasında 'tema'yı seçin ve açık işaretli kutucuk yerine 'koyu'yu aktif edin. Sonrasında WhatsApp Web karanlık moda geçiş yapacak.
Eğer 'tema' seçeneği görünmüyorsa, WhatsApp sekmesini kapatıp tekrar açın.