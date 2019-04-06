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Whatsapp web telefondan telefona nasıl kullanılır | Webden whatsapp kullanma

WhatsApp artık çağımızın en vazgeçilmez mesajlaşma, haberleşme, fotoğraflaşma platformu haline geldi. WhatsApp‘ı cebinize yüklemek istiyorsanı öncelikle telefonunuzun akıllı telefon dediğimiziOS, Android vs. İşletim sistemine sahip olması gerekmektedir. WhatsApp‘ı sadece telefonunuzdan değil bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. Peki WhatsApp Web nedir nasıl kullanılır? Telefonunuzu WhatsApp Masaüstü ile eşleştirme nasıl olur? WhatsApp Masaüstü oturumundan çıkış yapmak için ne yapmalıyım? Whatsapp web nasıl anlaşılır? Telefondan Whatsapp web qr kodu çıkmıyor mu?

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:06
Whatsapp web telefondan telefona nasıl kullanılır | Webden whatsapp kullanma

WhatsApp artık çağımızın en vazgeçilmez mesajlaşma, haberleşme, fotoğraflaşma platformu haline geldi. WhatsApp‘ı cebinize yüklemek istiyorsanı öncelikle telefonunuzun akıllı telefon dediğimiz  iOS, Android vs. İşletim sistemine sahip olması gerekmektedir. WhatsApp‘ı sadece telefonunuzdan değil bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. Peki WhatsApp Web nedir nasıl kullanılır? Telefonunuzu WhatsApp Masaüstü ile eşleştirme nasıl olur? WhatsApp Masaüstü oturumundan çıkış yapmak için ne yapmalıyım? Whatsapp web nasıl anlaşılır? Telefondan Whatsapp web qr kodu çıkmıyor mu?

WhatsApp Web nedir?

WhatsApp‘ı masaüstüne getiren uygulamayı kullanabilmek için üç önemli şart bulunuyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry ya da Nokia S60 işletim sistemi olan bir telefonda WhatsApp uygulamasını kullanıyor olmanız.

Sayfaya gittikten sonra, tekrar akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını açın. WhatsApp>Ayarlar bölümüne girin ve WhatsApp Web seçeneğine tıklayın. Bu özellik hem iOS hem de Android hem de Windows Phone üzerinde aynı şekilde çalışıyor.

WhatsApp’ın tarayıcı veya PC uygulamasını açtığınızda web sayfasında yer alan WhatsApp Web barkod bölümüne telefonun kamerasını odaklayarak barkodu taratın.

Telefonunuzu WhatsApp Masaüstü ile eşleştirme

Bilgisayarınızda WhatsApp'ı açın veya bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresini ziyaret edin.

Bir QR kodu girmeniz istendiğinde, QR kodunu taramak için WhatsApp içindeki QR tarayıcısını kullanın.

Bunu yapmak için telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın.

- Android'de: Sohbet ekranında > Menü > WhatsApp Web.

- iPhone'da: Ayarlar > WhatsApp Web'e gidin.

- Windows Phone'da: Menü > WhatsApp Web'e gidin.

- Bilgisayar ekranınızdaki QR kodunu telefonunuzla tarayın.

WhatsApp Masaüstü oturumundan çıkış yapmak için

- Telefonunuzun WhatsApp'a gidin > Menü veya Ayarlar.

- WhatsApp Web'e dokunun.

- Tüm bilgisayarlardan çık.

Birinin QR kodunuzu taradığına ve WhatsApp Web üzerinden hesabınıza eriştiğine inanıyorsanız, cep telefonunuzdaki WhatsApp'daki tüm aktif web oturumlarınızdan çıkış yap'ı kullanmak için yukarıdaki talimatları uygulayın.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 10:06
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