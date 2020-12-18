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Teknoloji WhatsApp web görüntülü konuşma nasıl yapılır? WhatsApp web sesli konuşma nasıl olur?
Teknoloji

WhatsApp web görüntülü konuşma nasıl yapılır? WhatsApp web sesli konuşma nasıl olur?

WhatsApp web görüntülü konuşma bilgisayardan nasıl yapılır? sorusu koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşların yanında eğitime uzaktan devam eden milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmakta. Zoom üzerinden canlı ders anlatımına katılan öğrenciler bilgisayardan WhatsApp’ta görüntülü ve sesli konuşmak istiyor. Peki WhatsApp web’te görüntülü konuşma var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:23:00 - 2020-12-18 11:24:20
WhatsApp web görüntülü konuşma nasıl yapılır? WhatsApp web sesli konuşma nasıl olur?

Web WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır? sorusu milyonlarca ücretsiz mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcısı tarafından sorgulanmakta. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar virüsten korunmak için sosyal mesafeye dikkat ediyor. Alınan tedbirler sayesinde işi olmadığı halde sokağa çıkılmıyor. Eş dost, akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya alan vatandaşlar sesli ve görüntülü konuşmayı da WhatsApp üzerinden gerçekleştirmekte. WhatsApp üzerinden 8 kişiye kadar grup olarak sesli ve görüntülü konuşma yapılabiliyor. Peki WhatsApp web görüntülü konuşma yapılıyor mu? Bilgisayar üzerinden WhatsApp görüntülü konuşma oluyor mu? İşte detaylar.

WhatsApp uygulamasının ses kaydı, fotoğraf, video, içerik paylaşımı gibi birçok özelliğini Web WhatsApp üzerinden de kullanabilirsiniz fakat görüntülü konuşma özelliği henüz Web WhatsApp üzerinden kullanılamıyor.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği WhatsApp’ın bilgisayar üzerinden görüntülü konuşma özelliği sonunda kullanıcısına duyurdu. Bu haber üzerine WhatsApp kullanıcısı hemen sevinmesin çünkü WhatsApp web görüntülü ve sesli konuşma özelliği henüz test aşamasında.

WhatsApp web görüntülü konuşma nasıl yapılır? 

Eğer WhatsApp web üzerinden arama yapıyorsanız, aradığınız kişinin adı ve profil fotoğrafının bulunduğu ayrı bir açılır pencere, videoyu açmak / kapatmak için bir düğme, bir sessize alma düğmesi, bir menü düğmesi ve bir kapatma düğmesi göreceksiniz. WhatsApp web istemcisinde ve masaüstü istemcisinde sesli ve görüntülü görüşmeler için destek şu anda beta aşamasında ve yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır?

Görüntülü arama özelliği, kişilerinizi WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramanıza olanak verir.

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