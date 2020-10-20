WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağ uygulaması olan WhatsApp, koronavirüs salgını sürecinde insanların elinden hiç düşmedi. Salgın nedeniyle milyonlarca insan evlerinde kendini izole etmeye çalıştı. Bu ortamda da özellikle WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları daha yaygın kullanılmaya başlandı. İnsanlar evlerinden çalışırken görüntülü konuşma gereği de duydu. Görüntülü video konferans gerçekleştirmek isteyenler Zoom uygulamasını tercih edilmesi WhatsApp’ı harekete geçirdi. WhatsApp’ın, masaüstü versiyonu olan WhatsApp Web'in sürümü 2.2043.7'ye yükseltildi. Peki WhatsApp Web görüntülü arama nasıl yapılır? WhatsApp Web görüntülü konuşma bilgisayardan nasıl yapılır?

WhatsApp Web görüntülü konuşma şuan için söz konusu değil. Lakin sosyal medya devi WhatsApp,WhatsApp Web üzerinden görüntülü konuşmak için kolları sıvadı. WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama özelliğinin WhatsApp Web'e gelmek üzere olduğuna işaret ediyor. Söz konusu özelliğin ilk görüntüleri de sızdı. Sızan görüntülere göre, kullanıcılar, ekranın sağ üst kısmında yeni ikonlar görecekler. WhatsApp Web kullanıcıları, bu simgeleri kullanarak sesli ya da görüntülü arama yapabilecek.

WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılır?

WhatsApp Web’i bilgisayara yüklemek için masaüstü bilgisayarınızdan https://www.whatsapp.com/download linke tıklayarak karşınıza çıkan ekrandan telefon veya masaüstü/PC ortamında kullanabileceğiniz servisi indirebilirsiniz.

– Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.

– Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

– Android’li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– iPhone’da Ayarlar > WhatsApp Web’e dokunun.

– Windows Phone’da ve Nokia S60’ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.