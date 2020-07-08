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Teknoloji

Whatsapp üzerinden Messenger'daki arkadaşıma mesaj gönderebilir miyim?

Whatsapp’tan Messenger'a mesaj atılır mı? Sosyal medya hayatlarımızın merkezine oturmuş durumda. Mesajlaşmalar, görüşmeler genellikle Whatsapp ve Messenger üzerinden yapılıyor. Ancak farklı uygulamalardan mesajlaşma mümkün değildi. Ancak Whatsapp ile Messenger arasında çapraz sohbet dönemi başlayacak. Peki, Whatsapp üzerinden Messenger'daki arkadaşıma mesaj gönderebilir miyim?

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:57:00 -
Whatsapp üzerinden Messenger'daki arkadaşıma mesaj gönderebilir miyim?

Whatsapp en çok kullanılan mesajlaşma platformlardan biri. Aynı şekilde pek çok kişi sohbet ve görüntülü konuşma için Facebook Messenger’ı tercih ediyor. Sohbet uygulamalarını kullananlar Whatsapp ile Messenger arasında mesajlaşma imkanının olup olmadığını araştırıyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 2019 yılında yaptığı bir açıklamada Facebook, , Instagram ve WhatsApp'ın entegre olacağını açıklamıştı.

Whatsapp üzerinden Messenger'daki arkadaşıma mesaj gönderebilir miyim?

WhatsApp kullanıcılarının uzan zamandır beklediği haber geldi. Android Police'te yer alan habere göre; WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı.

Bu özellik sayesinde WhatsApp ile Facebook Messenger arasında sohbet özelliği olacak. Facebook Messenger kullanan bir kişi hızlıca başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek. 

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