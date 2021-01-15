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Teknoloji WhatsApp Türkiye’ye gizlilik sözleşmesini kaldırdı mı? WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılarına ne dedi?
Teknoloji

WhatsApp Türkiye’ye gizlilik sözleşmesini kaldırdı mı? WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılarına ne dedi?

Son dakika haberine göre, WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarına özel açıklamada bulundu. WhatsApp’ın 8 Şubat’a kadar gizlilik sözleşmesini onaylama dayatmasına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’den de çok büyük tepki geldi. Türkiye’deki WhatsApp kullanıcıları, veri paylaşımı skandalı sonrası alternatif uygulamalara yöneldi. WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarını kaybetmeye başlamasından sonra son dakika olarak Türkiye’ye özel açıklamada bulundu. Peki WhatsApp Türkiye’ye gizlili sözleşmesini kaldırdı mı? WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılarına ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:41:00 -
WhatsApp Türkiye’ye gizlilik sözleşmesini kaldırdı mı? WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılarına ne dedi?

WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı. Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:   

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaşıyor:

- Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.

- Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.

- WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.

- WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.

Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren WhatsApp, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurmuştu.

AK Partili Ünal'dan WhatsApp açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz." dedi. 

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