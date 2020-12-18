WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir? WhatsApp toplu mesaj nasıl atılır?
WhatsApp toplu mesaj nasıl yollanır? Dini ve milli bayramlarda, cuma mesajı, doğum günü gibi özel durumlarda WhatsApp üzerinden arkadaşlarımıza toplu mesaj göndermenin yollarını ararız. Peki WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir? İşte WhatsApp toplu mesaj nasıl atılır? sorusunun cevabı.
WhatsApp’ın toplu mesaj özelliği sayesinde arkadaşlık listenizdeki arkadaşlarınıza toplu olarak gönderebilirsiniz. Toplu mesaj göndermek istediğiniz zaman WhatsApp’ta toplu mesaj göndereceğiniz arkadaşlarınızı her defasında tek tek seçmenize gerek kalmaz.
WhatsApp toplu mesaj özelliği nasıl kullanılır?
WhatsApp toplu mesaj listesi oluşturmak için WhatsApp girişi yapılır ve sohbetler kısmı açılır. Sonraki adım ise üst kısımdaki menü seçeceğinden yeni toplu mesaj sekmesi tıklanır. Bu alanda toplu mesaj göndermek istediğiniz arkadaşlarımızın ismini yazın ya da + tuşuna basarak rehberimizde bulunan arkadaşlarınızı toplu mesaj listesine ekleyebilirsiniz. Arkadaş listenizi oluşturduktan sonra bitti sekmesini ardından da oluşturu tuşlayın.