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Teknoloji Whatsapp "Tatil Modu" özelliği nedir?
Teknoloji

Whatsapp "Tatil Modu" özelliği nedir?

WhatsApp yenilikleri ilgi ile takip ediliyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının yeni özellikleri arka arkaya ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önceden birkaç kere raporlarda geçen süreli mesajların WhatsApp'a geleceği biliniyor. Peki, Whatsapp "Tatil Modu" özelliği nedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:59:00 -
Whatsapp "Tatil Modu" özelliği nedir?

WhatsApp'ın son Android beta sürümü, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir özellikle geldi.

Sosyal medya uygulaması Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platfroma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde.

Whatsapp "Tatil Modu" özelliği nedir?

WhatsApp, Android beta uygulamasını güncelledi. 2.20.206.2 sürümüne yükselen beta sürümünde arşivlenmiş sohbetlerle ilgili bir yenilik bulundu. Buna Tatil Modu (Vacation Mode) adı veriliyor.

Aslında buna tam olarak yenilik de diyemeyiz. Çünkü yılan hikayesine dönen bir durum var. WhatsApp, bir süre önce bu özelliği 'Arşivlenen Sohbetleri Yoksay' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından geliştirmeyi bırakmıştı.

WhatsApp, daha önceki beta sürümünde birkaç iyileştirme dahil olmak üzere bu özellik üstünde yeniden çalışmaya başladı. Yeni beta güncellemesiyle birlikte söz konusu özellik tamamen geri geldi diyebiliriz.

Whatsapp "Tatil Modu" özellikler

Bu özellik yeni mesaj geldiğinde sohbetleri arşivde tutmaya olanak tanıyor. Aslında arşivlenmiş bir sohbetten bir mesaj geldiği zaman, WhatsApp uygulaması bu sohbeti otomatik olarak arşivden çıkarıyor.

Yeniden geliştirilmeye başlanan özellikle birlikte artık sohbetler otomatik olarak arşivden çıkartılmayacak.

Atılan bu adımla birlikte kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler de görebiliriz.

WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman yayınlayacağını tam olarak bilmiyoruz. Görünüşe göre kısa zaman içinde son kullanıcılarla buluşabilir.

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