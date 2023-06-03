  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp tasarımında önemli değişim! İşte yeni görünüm
Teknoloji

WhatsApp tasarımında önemli değişim! İşte yeni görünüm

Yeniakit Publisher
2023-06-03 11:51:00 -
WhatsApp tasarımında önemli değişim! İşte yeni görünüm

Dünyanın önde gelen sosyal paylaşım platformu WhatsApp tasarımı önemli değişiklikler alıyor. iOS arayüzünde güncellemeye gidecek WhatsApp, alt gezinme çubuğunu modernleştirecek.

WhatsApp, çok daha modern bir görünümle arayüzünü güncellemeye hazırlanıyor. Popüler uygulama mesajının yeni iOS tasarımı, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özellikler de getiriyor. iPhone’da yeni görünümde, alt çubuğun yarı saydam efektle güncelleneceği görülüyor.

iOS için alt gezinme çubuk tasarımını değiştiriyor

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre, yeni sekme çubuğu düz siyah blok yerine yarı saydam bir efektle daha şık bir hale geliyor. Özellik hala geliştirme aşamasında ve henüz beta kullanıcılarına bile açılmış değil. Bu görünüm ayrıca büyüyen iPhone ekranlarında daha rahat bir kullanımın da kapısını aralıyor.

WhatsApp, yeniden tasarlanan bu arayüz ile yeni özelliklerini daha çekici hale getirmek istiyor. Yenilenen arayüzün ne zaman kullanıma açılacağı ise hala belirsiz. Ancak ilk olarak iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edileceğini belirtmek gerekiyor.

Tasarım tarafında Android‘de bazı değişiklikler bulunuyor. Android 2.23.11.19 için WhatsApp beta güncellemesini yükleyen kullanıcılar, alt gezinme çubuğuyla ilgili birkaç küçük değişiklik fark etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan WhatsApp’ın her geçen gün yeni özellikler aldığını belirtmek gerekiyor. Android’de test edilen son özellik sayesinde arama çubuğunda bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı paylaşabileceksiniz.

 

Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok
Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok

Medya

Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok

Bomba kulis! Hakan Fidan o bakanlığa geliyor, İçişleri Bakanı o isim oluyor! MİT Başkanlığı'na ise...
Bomba kulis! Hakan Fidan o bakanlığa geliyor, İçişleri Bakanı o isim oluyor! MİT Başkanlığı'na ise...

Gündem

Bomba kulis! Hakan Fidan o bakanlığa geliyor, İçişleri Bakanı o isim oluyor! MİT Başkanlığı'na ise...

Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Gündem

Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23