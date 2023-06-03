WhatsApp tasarımında önemli değişim! İşte yeni görünüm

WhatsApp, çok daha modern bir görünümle arayüzünü güncellemeye hazırlanıyor. Popüler uygulama mesajının yeni iOS tasarımı, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özellikler de getiriyor. iPhone’da yeni görünümde, alt çubuğun yarı saydam efektle güncelleneceği görülüyor.

iOS için alt gezinme çubuk tasarımını değiştiriyor

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre, yeni sekme çubuğu düz siyah blok yerine yarı saydam bir efektle daha şık bir hale geliyor. Özellik hala geliştirme aşamasında ve henüz beta kullanıcılarına bile açılmış değil. Bu görünüm ayrıca büyüyen iPhone ekranlarında daha rahat bir kullanımın da kapısını aralıyor.

WhatsApp, yeniden tasarlanan bu arayüz ile yeni özelliklerini daha çekici hale getirmek istiyor. Yenilenen arayüzün ne zaman kullanıma açılacağı ise hala belirsiz. Ancak ilk olarak iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edileceğini belirtmek gerekiyor.

Tasarım tarafında Android‘de bazı değişiklikler bulunuyor. Android 2.23.11.19 için WhatsApp beta güncellemesini yükleyen kullanıcılar, alt gezinme çubuğuyla ilgili birkaç küçük değişiklik fark etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan WhatsApp’ın her geçen gün yeni özellikler aldığını belirtmek gerekiyor. Android’de test edilen son özellik sayesinde arama çubuğunda bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı paylaşabileceksiniz.