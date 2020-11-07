Whatsapp süreli mesaj özelliği devre dışı nasıl bırakılır?

Mesajlaşma platformu WhatsApp, koronavirüs salgını sürecinde oldukça yeni özelliklerini kullanıcısının hizmetine sundu. WhatsApp, şimdi de sürekli mesajlaşma uygulaması özelliğini getiriyor.

WhatsApp kullanıcıları, yazdıkları mesajları bazan bazan silmeyi unutuyor. Mesajların silinmediği durumlarda WhatsApp, sayfasında oldukça yer tutmaktan şikayet eden kullanıcılara WhatsApp’dan sevindiren bir uygula geldi. Söz konusu özellik sayesinde bir sohbet için süreli mesajlar etkinleştirildiğinde gönderilen mesajlar 7 gün sonra kayboluyor. Sohbetlerde, her iki taraf da süreli mesajları etkinleştirip devre dışı bırakabiliyor. WhatsApp gruplarında ise kontrol yöneticilerde oluyor.

WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp süreli mesaj özelliğinden yararlanmak için periyodik mesajlar özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir. Ancak, süreli mesajlaşma özelliği henüz aktif edilmemiştir. Bu konuda çalışmaların devam ettiği yakın zamanda bu özelliğin hayata geçeceği bekleniyor. Süreli mesajlar özelliği WhatsApp iOS, Android ve Masaüstü kullanıcıları için tanıtıldı.