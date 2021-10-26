  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp son görülme gizleme nasıl yapılır?
Teknoloji

WhatsApp son görülme gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp son görülme kapatılır mı? WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya son girdikleri saatin kişileri tarafından görülmesini istemeyebiliyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘son görülme nasıl kapatılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, WhatsApp son görülme nasıl nereden kapatılır?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 11:16:00 -
WhatsApp son görülme gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasını kullananlar bazı özellikleri değiştirmek istiyor. Uygulamanın son kullanıldığı saatin karşı tarafça görülmesini istemeyenler bu özelliğin kapatılmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor.

WhatsApp son görülme gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp son görülme özelliği kapatılabiliyor. Bunun için öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapın. Ardından ‘Ayarlar’ bölümüne tıklayın. Sonrasında ise "Hesap" bölümüne giriş yapın. “Gizlilik” bölümüne tıklayın. Karşınızda “Son görülme” ifadesine tıkladığınızda karşınızda ‘Herkes, kişilerim, hiç kimse’ ifadeleri çıkacak. Buradan ‘Hiç kimse’yi seçtiğinizde son görülme özelliği kapatılmış olacak.

WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?
WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?

Teknoloji

WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten ay sonu uyarısı! Dolar bu seviyeye kadar gerileyecek ama...
Ekonomi

İslam Memiş'ten ay sonu uyarısı! Dolar bu seviyeye kadar gerileyecek ama...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Finans Analisti İslam Memiş, Dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Eski büyükelçiden skandal paylaşım! Geri adım atmalarından rahatsız oldu
Gündem

Eski büyükelçiden skandal paylaşım! Geri adım atmalarından rahatsız oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçi için yaptığı "istenmeyen adam" çıkışı sonrası büyükelçilerin geri adım atmasına Türkiye'nin yıll..
Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar
Siyaset

Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay