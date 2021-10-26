WhatsApp son görülme gizleme nasıl yapılır?
WhatsApp son görülme kapatılır mı? WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya son girdikleri saatin kişileri tarafından görülmesini istemeyebiliyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘son görülme nasıl kapatılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, WhatsApp son görülme nasıl nereden kapatılır?
WhatsApp uygulamasını kullananlar bazı özellikleri değiştirmek istiyor. Uygulamanın son kullanıldığı saatin karşı tarafça görülmesini istemeyenler bu özelliğin kapatılmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor.
WhatsApp son görülme gizleme nasıl yapılır?
WhatsApp son görülme özelliği kapatılabiliyor. Bunun için öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapın. Ardından ‘Ayarlar’ bölümüne tıklayın. Sonrasında ise "Hesap" bölümüne giriş yapın. “Gizlilik” bölümüne tıklayın. Karşınızda “Son görülme” ifadesine tıkladığınızda karşınızda ‘Herkes, kişilerim, hiç kimse’ ifadeleri çıkacak. Buradan ‘Hiç kimse’yi seçtiğinizde son görülme özelliği kapatılmış olacak.