WhatsApp sohbetleri sessize nasıl alınır?

Mesajlaşma uygulası WhatsApp, sohbet gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu uygulamaya bir yensini daha ekledi. WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır?

WhatsApp’ta bir arkadaşınızı ya da WhatsApp grup sohbetlerini kısa süreliğine de olsa sessize alabilme imkanına sahipsiniz. WhatsApp bireysel sohbete ya da grup sohbetine iletilen mesajları almaya devam edersiniz ancak mesajlar alındığında telefonunuz titremez ve ses çıkarmaz.

WhatsApp bildirimlerin sesi nasıl açılır?