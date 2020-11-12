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Teknoloji WhatsApp sohbetleri sessize nasıl alınır?
Teknoloji

WhatsApp sohbetleri sessize nasıl alınır?

WhatsApp sohbetlerinin sessize alınıp alınamayacağı kullanıcılan tarafından merak ediliyordu. Dünyaca ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp bir eni özelliğini daha kullanıcının hizmetine sundu. WhatsApp’ın yeni özelliği ile bundan böyle sohbetleri tamamen sessize almaya imkan tanıdı. Peki WhatsApp sohbetleri sessize nasıl alınır? WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır, WhatsApp bildirimlerin sesi nasıl açılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:31:00 -
WhatsApp sohbetleri sessize nasıl alınır?

Mesajlaşma uygulası WhatsApp, sohbet gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu uygulamaya bir yensini daha ekledi. WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcıların erişimine açıldı. 

WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır?

WhatsApp’ta bir arkadaşınızı ya da WhatsApp grup sohbetlerini kısa süreliğine de olsa sessize alabilme imkanına sahipsiniz. WhatsApp bireysel sohbete ya da grup sohbetine iletilen mesajları almaya devam edersiniz ancak mesajlar alındığında telefonunuz titremez ve ses çıkarmaz.

WhatsApp bildirimlerin sesi nasıl açılır?

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