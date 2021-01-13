WhatsApp silinirse konuşmalar, mesajlar, fotoğraflar silinir mi?
WhatsApp fotoğrafları yedekleme nasıl yapılır? WhatsApp fotoğrafları nasıl yedeklenir? soruları WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi kapsamında kullanıcıların mahrem bilgilerini başka kurumlara vermesine izin verilmesini dayatması sonrası sıklıkla aranmakta. Peki WhatsApp’ı silersem mesajlar silinir mi? WhatsApp silinirse konuşmalar silinir mi? WhatsApp silersem konuşmalar gider mi? İşte WhatsApp sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.
WhatsApp komple silince mesajlarda silinir mi? Tekrar aynı numarayla kayıt olunca WhatsApp mesela geri gelir mi? WhatsApp yedekleme ayarlarından Google Drive üzerine yedekleme yaptıysan, tekrar kurduğunda mesajlar geri yüklenebiliyor. Aynı numara ile tekrar giriş yaptığında tüm içerik en son hali tekrar WhatsApp’ta saklandığı için karşına çıkar.
Whatsapp'ı ilk yükledikten sonra eğer daha önceden yedekleme yaptıysan ayarlar > sohbet > yedekle kısmından yedekleme yapılıyor. En son ne zaman yedeklediyse o tarihin mesajları gelir. Zaten WhatsApp’ı yükledikten sonra sana mesajlarınız geri yüklensin mi diye sorucak evet denilir.
WhatsApp sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir?
WhatsApp verilerinizi Google Drive’dan veya yerel bir yedeklemeden geri yükleyerek yeni bir telefona aktarabilirsiniz.