WhatsApp silinirse konuşmalar, mesajlar, fotoğraflar silinir mi?

WhatsApp komple silince mesajlarda silinir mi? Tekrar aynı numarayla kayıt olunca WhatsApp mesela geri gelir mi? WhatsApp yedekleme ayarlarından Google Drive üzerine yedekleme yaptıysan, tekrar kurduğunda mesajlar geri yüklenebiliyor. Aynı numara ile tekrar giriş yaptığında tüm içerik en son hali tekrar WhatsApp’ta saklandığı için karşına çıkar.

Whatsapp'ı ilk yükledikten sonra eğer daha önceden yedekleme yaptıysan ayarlar > sohbet > yedekle kısmından yedekleme yapılıyor. En son ne zaman yedeklediyse o tarihin mesajları gelir. Zaten WhatsApp’ı yükledikten sonra sana mesajlarınız geri yüklensin mi diye sorucak evet denilir.

WhatsApp sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir?

WhatsApp verilerinizi Google Drive’dan veya yerel bir yedeklemeden geri yükleyerek yeni bir telefona aktarabilirsiniz.