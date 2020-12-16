  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir? WhatsApp QR kodu nasıl taranır?
Teknoloji

WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir? WhatsApp QR kodu nasıl taranır?

WhatsApp QR kodu nasıl taranır Android, iPhone, WhatsApp QR kodu nasıl paylaşılır Android, iPhone, WhatsApp QR kodu nasıl sıfırlanır Android, iPhone? WhatsApp kullanıcıları tarafından sorgulanmakta. İşte WhatsApp QR kodu hakkında detaylı bilgi. Peki WhatsApp QR kodu nasıl paylaşılır? WhatsApp QR kodu nasıl sıfırlanır? WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:37:00 - 2020-12-16 16:38:22
WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir? WhatsApp QR kodu nasıl taranır?

Arkadaşlarınız ve aileniz WhatsApp QR kodunuzu tarayarak sizi WhatsApp’ta kişi olarak ekleyebilirler. QR kodunuz, kodu sıfırlamadığınız ya da WhatsApp hesabınızı silmediğiniz sürece geçerliliğini korur. WhatsApp QR kodunuzu sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşmaya özen gösterin. Unutulmamalıdır ki kişilerin WhatsApp QR kodunuzu başka kişilere iletmesi ve bu kişilerin QR kodunuzu tarayarak sizi kişi listelerine eklemeleri söz konusudur.

WhatsApp QR kodu nasıl taranır?

WhatsApp QR kodunu tarayarak bir arkadaşınızın ya da aile bireyinizin kişi bilgilerini WhatsApp’a ekleyebilirsiniz.

WhatsApp QR kodu nasıl paylaşılır?

WhatsApp QR kodu nasıl sıfırlanır?

WhatsApp QR kodunuzu istediğiniz zaman sıfırlayarak bir önceki kodun geçersiz kalmasını sağlayabilir ve yeni bir WhatsApp QR kodu oluşturabilirsiniz. WhatsApp hesabınızı silerseniz WhatsApp QR kodunuz da silinir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay