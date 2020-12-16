WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir? WhatsApp QR kodu nasıl taranır?

Arkadaşlarınız ve aileniz WhatsApp QR kodunuzu tarayarak sizi WhatsApp’ta kişi olarak ekleyebilirler. QR kodunuz, kodu sıfırlamadığınız ya da WhatsApp hesabınızı silmediğiniz sürece geçerliliğini korur. WhatsApp QR kodunuzu sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşmaya özen gösterin. Unutulmamalıdır ki kişilerin WhatsApp QR kodunuzu başka kişilere iletmesi ve bu kişilerin QR kodunuzu tarayarak sizi kişi listelerine eklemeleri söz konusudur.

WhatsApp QR kodu nasıl taranır?

WhatsApp QR kodunu tarayarak bir arkadaşınızın ya da aile bireyinizin kişi bilgilerini WhatsApp’a ekleyebilirsiniz.

WhatsApp QR kodu nasıl paylaşılır?

WhatsApp QR kodu nasıl sıfırlanır?

WhatsApp QR kodunuzu istediğiniz zaman sıfırlayarak bir önceki kodun geçersiz kalmasını sağlayabilir ve yeni bir WhatsApp QR kodu oluşturabilirsiniz. WhatsApp hesabınızı silerseniz WhatsApp QR kodunuz da silinir.