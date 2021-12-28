  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp piyasayı karıştıracak özelliğini duyurmaya hazırlanıyor
Teknoloji

WhatsApp piyasayı karıştıracak özelliğini duyurmaya hazırlanıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği ile yemek şirketlerine rakip olmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:58:00 -
WhatsApp piyasayı karıştıracak özelliğini duyurmaya hazırlanıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu özellik açığa çıktı. Market, restoran, giyim mağazası gibi işletmelerden tek tıkla sipariş vermeyi sağlayacak yeni özellikle WhatsApp, Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip olacak.

WhatsApp, "sipariş verme" özelliği için harekete geçti. Kullanıcılara yeni özellik sayesinde market, restoran, giyim mağazası gibi işletmelerden tek tıkla sipariş verebilecek.

HaberGlobal'de yer alan habere göre, WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak. Bazı firmaları ise kızdıracak.

Kullanıcılar, WhatsApp içerisinde eklenecek yeni bir buton ile kullanılabilecek bu özellik sayesinde yakın çevrelerindeki market, restoran, giyim mağazası ve diğer işletmelere anında ulaşabilecekler. Peki nasıl kullanılacak bu özellik? İşte detaylar...

WhatsApp, bu özellik ile Google, Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip haline gelecek. Çünkü bir kullanıcı, WhatsApp'ın "Yakındaki İşletmeler" özelliği sayesinde kendisine en yakın olan işletmelerin bir listesini görecek. Filtreler sayesinde kategorize edilecek bu işletmelere market ya da yemek siparişi vermek, birkaç dokunuşla mümkün olacak. WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürüm kodlarında yer alan özellik, şu an için test amacıyla bile kullanılamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay