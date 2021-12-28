WhatsApp piyasayı karıştıracak özelliğini duyurmaya hazırlanıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu özellik açığa çıktı. Market, restoran, giyim mağazası gibi işletmelerden tek tıkla sipariş vermeyi sağlayacak yeni özellikle WhatsApp, Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip olacak.

WhatsApp, "sipariş verme" özelliği için harekete geçti. Kullanıcılara yeni özellik sayesinde market, restoran, giyim mağazası gibi işletmelerden tek tıkla sipariş verebilecek.

HaberGlobal'de yer alan habere göre, WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak. Bazı firmaları ise kızdıracak.

Kullanıcılar, WhatsApp içerisinde eklenecek yeni bir buton ile kullanılabilecek bu özellik sayesinde yakın çevrelerindeki market, restoran, giyim mağazası ve diğer işletmelere anında ulaşabilecekler. Peki nasıl kullanılacak bu özellik? İşte detaylar...

WhatsApp, bu özellik ile Google, Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip haline gelecek. Çünkü bir kullanıcı, WhatsApp'ın "Yakındaki İşletmeler" özelliği sayesinde kendisine en yakın olan işletmelerin bir listesini görecek. Filtreler sayesinde kategorize edilecek bu işletmelere market ya da yemek siparişi vermek, birkaç dokunuşla mümkün olacak. WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürüm kodlarında yer alan özellik, şu an için test amacıyla bile kullanılamıyor.