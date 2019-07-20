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Whatsapp mesajları ortaya çıktı… CHP’li başkandan büyük ayıp… Şantaj, sürgün, tehdit

CHP’li belediyelerin işçilere sendikalarını değiştirmeleri için yaptıkları baskılar akılalmaz boyutlara çıktı. Sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Hizmet-İş üyesi 4 bin 589 kişi zorla istifa ettirildi. Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı M. Talha Kandil, "Sendika değiştirmeyi reddedenler işten çıkarılmakla tehdit ediliyor" dedi. Belediyede 100 kişi işten çıkarılırken 50 kişi sürgün edildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:46
Whatsapp mesajları ortaya çıktı… CHP’li başkandan büyük ayıp… Şantaj, sürgün, tehdit

CHP’lilerin işçi kıyımı Antalya’da devam ediyor. AK Parti’den belediyeyi alan CHP yönetimi Hizmet-İş üyesi 4 bin 589 kişiyi zorla sendikadan istifa ettirdi. Üst amirler tarafından işçilere “Talimat gereği Hak-İş sendikasından istifa edilecektir” mesajı gönderildi. Aradan geçen 4 aylık sür içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinden 100’den fazla kişi işten çıkartıldı. 50 kişi ise sürgün edildi.

1 ayda bin istifa

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP’li Muhittin Böcek yönetimine geçti. Aradan geçen dört aylık süre içerisinde işçilere yapılan baskıların önüne geçemediklerini söyleyen Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, “Süreç her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Haziran ayında 3 bin 768 üyemiz sendikamızdan zorla istifa ettirildi. Aradan geçen bir aylık süre içerisinde bu sayı 4 bin 589 kişiye ulaştı. Sendika değiştirmeyi reddeden çalışanlar ise işten çıkartılmakla tehdit ediliyor” dedi.

 

Yeni Şafak gazetesinin ele geçirdiği WhatsApp mesajlarında belediye çalışanlarının işlerini kaybetmemek için istifa baskılarına karşı koyamadığı görülüyor.

Sözünü yerine getirmedi! sendika değiştirilecek!

Seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkanı Muhittin Böcek’in işçilere söz verdiğini ve "Siyasi düşünceleri ne olursa olsun işten çıkarma olmayacak" sözü verdiğini hatırlatan Kandil, “O sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Göreve geldiği süre itibariyle yönetim tarafından işçilere psikolojik baskı uygulanmaya başlandı. Bu baskı her geçen gün katlanarak devam etti. Öyle ki üst amirler tarafından işçilere sendika değiştirmeleri yönünde sosyal medya gruplarından mesajlar atıldı. Yapılan sürgünlerle çalışanlar istifaya zorlanıyor. İnsanlar kovulma korkusundan işlerini doğru düzgün yapamaz oldu. Daha nereye kadar bu böyle gidecek. Her gün onlarca kişi bağlı bulunduğu Hak-İş sendikasından istifa ettirilerek zorla kendi istedikleri sendikaya geçiyor" şeklinde konuştu.

Talimat geldi istifa edin

Üst amirler tarafından gönderilen mesajlarda yapılan sendika değiştirme baskısı da ortaya çıktı. Üst amirler tarafından atılan mesajlarda “Arkadaşlar Hak-İş sendikasından istifa ediniz”, “Sendikadan istifa edilecektir”, “Sendikadan talimat gereği istifa edilecektir”, “Kayıtlı olduğunuz Hizmet-İş sendikasından istifa edilip Belediye İş sendikasına üye olunacak” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Yeni Şafak Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:55
  1. Antalya
  2. AK PARTİ
  3. chp
  4. işçi
  5. Muhittin Böcek
  6. GÜNCEL Haberleri

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