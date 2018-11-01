WhatsApp kullanıcılarına üzücü haber!

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın bugüne kadar reklamsız olması en beğenilen özelliğiydi. Facebook 2014 yılında WhatsApp’ı satın aldığında, uygulamanın tamamen ücretsiz ve fonksiyonlar açısından diğer hizmetlerden tamamen bağımsız kalacağını açıklamıştı. Ardından WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton, Mark Zuckerberg’in en başından beri hedefinin WhatsApp’a reklam alma olduğunu ifade etmişti.

Reklamlar durumlar sekmesinde gösterilecek

Geçtiğimiz aylarda sızıntılarıyla ünlenen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre, Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başlamış bile. Kullanıcıları bir hayli üzecek olan WhatsApp reklam dönemi ile birlikte, artık durumlar sekmesinde reklamlar gösterecek.

Reklamsız WhatsApp dönemi bitiyor

Böylece reklamsız WhatsApp dönemi kapatacak olan yetkililer, şimdiden kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşmış durumdalar. İlk olarak WhatApp iOS sürümü için başlayacak olan WhatsApp reklamları, ilerleyen günlerde WhatsApp Android kullanıcıları için kullanıma sunulacak.