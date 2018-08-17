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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Müjdeli haber geldi

Sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp Kullanıcılarının en çok şikayetçi olduğu depolama sorunu çözüldü. Whatsapp artık limit olmadan Google Drive'ı kullanabilecek

17 Ağustos 2018 Cuma 12:10
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Müjdeli haber geldi

Sosyal medya devi Faceebok'un bünyesinde bulunan, haberleşme ağı Whatsapp'tan sevindirici haber geldi. Uzun zamandır depoloma sorununa çağre aranırken Google bu konuda ilk hamleyi yaparak sorunu kökünden çözdü.

HERHANGİ BİR SINIR OLMAYACAK

Google ile yapılan anlaşma sonucunda kullanıcılar, herhangi bir limit olmadan sınır şekilde Google Drive'ı kullanabilecek. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenler

- WhatsApp’ı açın, ‘Menü’ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği’ne gidin.

- Google Drive’a Yedekle’ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

- Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin.

- Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap Ekle’yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin.

- Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için 'Yedekleme Bağlantısı’na dokunun.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 12:10
  1. WhatsApp
  2. Google Drive
  3. WhatsApp kullanıcıları
  4. Yeni güncelleme
  5. mesajlaşma uygulaması

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