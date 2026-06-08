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Gündem DMM o iddiayı kökten yalanladı! SGK üzerinden vatandaşa sinsi tuzak
Gündem

DMM o iddiayı kökten yalanladı! SGK üzerinden vatandaşa sinsi tuzak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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DMM o iddiayı kökten yalanladı! SGK üzerinden vatandaşa sinsi tuzak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), SGK üzerinden yapılan ödemelere yönelik sosyal medyada ortaya atılan kirli bir algı operasyonunu daha çökertti. "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıklayan DMM, kredi kartı kesintilerinin devletle değil, doğrudan bankaların kendi tarifeleriyle ilgili olduğunu ilan etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), SGK'ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK'ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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