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Teknoloji Whatsapp 'kaybolan mesajlar' özelliğini duyurdu
Teknoloji

Whatsapp 'kaybolan mesajlar' özelliğini duyurdu

Whatsapp, herhangi bir sohbetteki mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan 'kaybolan mesajlar' özelliğinin Kasım ayı içerisinde yayınlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 04:52:00 -
Whatsapp 'kaybolan mesajlar' özelliğini duyurdu

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni bir özellik geliyor. Uygulama geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalara göre, herhangi bir sohbetteki mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan 'kaybolan mesajlar' özelliği Kasım ayı içerisinde yayınlanacak.

Ancak özellik, kullanıcıların isteğine bağlı olarak çalışacak. Kullanıcılar isterlerse bu özelliği aktif edebilecek. Söz konusu özellik, Kasım ayı içerisinde hem iOS hem de Android platformlarında yayınlanacak.

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