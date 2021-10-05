WhatsApp, Instagram ve Facebook çökünce o uygulama rekor kırdı!

Tüm dünyadan milyarlarca kullanıcının yıllardır kullandığı Facebook ve ona bağlı WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına erişim sağlanamıyor.

Facebook, Instagram ve Whatsapp hacklenmiş olabilir

Yaklaşık 5 saatir süren kesintinin sebebi hakkında birçok teori ortaya atılmışsa da, Facebook çalışanlarının şirket binalarına giremedikleri ve 1.5 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin hack forumlarında satışa çıkarıldığı iddiaları, ikonlaşmış sosyal medya şirketi Facebook'un yüzde 6'ya yakın değer kaybetmesine neden oldu.

Sağ kalan Twitter kullanıcı rekoru kırdı

Tüm bu olanlar, erişime kesintisiz devam edilebilen Twitter'da adeta kullanıcı patlamasına sebep oldu. Twitter, akşam saatlerinde anlık çevrimiçi kullanıcı sayısında rekor kırdı.

Twitter, Facebook şirketler grubuna ait değil.